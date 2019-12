Nicola Sturgeon: "Schotland kan je niet gevangen houden in het Verenigd Koninkrijk"

"Als het Verenigd Koninkrijk wil doorgaan als een unie, kan dat alleen met wederzijdse toestemming", aldus Sturgeon in een interview met de Britse omroep BBC. Ze zegt dat het "volledig verkeerd" is dat de Britse regering een nieuw referendum zou afwijzen. "Dat is iets fundamenteels in een democratie. Je kan Schotland niet tegen zijn wil in de unie houden."

Minister Michael Gove, die bekend staat als brexiteer, zegt dat er bij het vorige referendum, in 2014, vanuit is gegaan dat de uitslag de keuze van een generatie zou vertegenwoordigen. Met andere woorden: Londen wil geen nieuw referendum in Schotland. Ook premier Boris Johnson zelf heeft al aangegeven geen voorstander van zo'n nieuw referendum te zijn.