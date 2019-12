"Aan de koning had ik zeker geen tegenstander op vlak van migratie": Theo Francken (N-VA) in "Wissel van de macht" 

Tijdens de asielcrisis werd Francken ook ontvangen door de koning. Volgens de online te raadplegen agenda van koning Filip was dat op 14 september 2015.

“In volle asielcrisis ben ik op audiëntie geweest bij de koning over die thema’s, en heb daar met de majesteit over gesproken”, zegt Francken in de laatste aflevering van “Wissel van de macht”, waarin het verhaal wordt verteld van de Zweedse coalitie, die uiteindelijk struikelde en viel over het migratiepact.

“Hij was daar zeker in geïnteresseerd. Meer ga ik daar niet over zeggen, want ik moet ook een beetje oppassen met dat protocol daarrond”, verwijst Francken naar de regel dat er niet openlijk wordt gesproken over wat je met de koning overlegt.