75 jaar geleden viel V2-bom op Cinema Rex: "Ik voelde aan de Engelse soldaat naast mij: hij was dood"

"Ik herinner me nog heel goed welke film er op dat moment speelde", zei Camiel De Vree die als 15-jarige in Cinema Rex zat toen de V2 bom viel. "Buffalo Bill leunde tegen een paal. Op het moment dat hij zijn revolvers nam, zakte de hele zaal in elkaar. Dat moeten straffe revolvers geweest zijn."

Bij de ramp op 16 december 1944 vielen 567 doden. Camiel kwam er met de schrik vanaf al heeft dat niet veel gescheeld. "Eerst zat ik op de hoek van de rij. Ik ben nog van plaats gewisseld met een Engelse militair. Nadat de bom gevallen was voelde ik het meteen: die was dood. Mijn tijd was dus nog niet gekomen. Aan de andere kant zat mijn vriend Raymond. Die kreeg een zware balk op zijn been. Zijn knoesel, allez zijn enkel, was op drie plaatsen gebroken. Pas later op de dag heeft zijn vader hem teruggevonden in het Sint-Vincentiusziekenhuis."

"Een grote plas van bloed"

Vanaf oktober 1944, en dat bijna een half jaar lang, was Antwerpen het doelwit van Duitse vliegende bommen en raketten. Voor de Duitsers een wanhoopspoging om de Antwerpse haven te treffen. Voor de Antwerpenaren een periode waarin iedereen voortdurend bedreigd werd. "Pas toen ik naar huis reed na de bom op de Rex begon het me te dagen wat er gebeurd was", zei Camiel De Vree.

"Toen de tram stopte ter hoogte van de jezuïeten kreeg ik even schrik. Mensen gingen op de grond liggen maar gelukkig viel er geen bom. Op de Teniersplaats heb ik toen veel bloed gezien. Daar was wel een bom gevallen. De waterleiding was gesprongen en die mensen waren gewoon aan het doodbloeden. Dat was één grote plas".

In het najaar van 2019 is Camiel De Vree op 90-jarige leeftijd overleden. In 2014 had Radio 2 Antwerpen een gesprek met hem, waaruit hier geciteerd wordt.