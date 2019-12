75 jaar na de ijskoude hel van Bastogne: van beklijvende getuigenis over oorverdovende stilte tot koorddanseres

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper heeft zelf ook in het leger gediend. Voor hem is het een bijzondere herdenking, want hij diende in de 101e Airborne-divisie. De divisie die (lang voor Espers tijd) omringd werd door de Duitsers in Bastogne. "De overwinning van de slag is een bewijs van de moed en zelfopoffering van de Amerikaanse soldaat", zegt hij. "Vandaag herdenken we hun offers. Meer dan 19.000 Amerikanen zijn hier gestorven in hun strijd tegen tirannie en voor de vrijheid."