"Karma" en "yeet" zijn Kinderwoord en Tienerwoord van het jaar

Als eerste Tienerwoord van het jaar komt "yeet" uit de bus, gekozen via nws.nws.nws, het VRT NWS-kanaal voor tieners op Instagram. "Yeet" is een uitroep van blijdschap of opwinding. Soms wordt "yeet" ook als een werkwoord gebruikt, iets of iemand "yeeten" betekent gooien. Maar het is wel niet zo eenvoudig te definiëren wat het nu precies wil zeggen. Rahma (19) gebruikt "yeet" als stopwoordje, "na een of andere absurde uitspraak". Evy (18) geeft een ander voorbeeld: "Als ik een goed examen heb afgelegd, dan zeg ik “yeet”.