Aangrijpende Canvasreeks "Terug naar Rwanda" wint Ha! Van Humo

Centraal stonden telkens bijzondere ontmoetingen. Pakkend en onvergetelijk was bijvoorbeeld de confrontatie van Régine Bategure met de moordenaar van haar familie, in de gevangenis. Of het gesprek tussen de weduwe van Thierry Lotin, een van de tien vermoorde Belgische blauwhelmen en kolonel Luc Marchal, zijn voormalige bevelhebber. "Terug naar Rwanda" werd gemaakt door productiehuis De Chinezen voor Canvas.