Tweede nacht van protesten in Libanese hoofdstad Beiroet, gesprekken over nieuwe regering uitgesteld

Het was de tweede nacht van protest in de Libanese hoofdstad Beiroet. Zaterdagavond was al een betoging met traangas en het waterkanon uit elkaar geslagen door de ordediensten. Toen vielen er volgens het Rode Kruis meer dan 130 gewonden, de meesten van hen werden ter plaatse verzorgd. Toch wilden de betogers niet wijken en gingen ze gisteravond opnieuw de straat op in de commerciële wijk. Dat leidde tot de zwaarste confrontatie sinds half oktober, toen de woede over de corruptie en de economische crisis tot uitbarsting kwam.