Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V): "We kunnen de besparingen op de Zelfmoordlijn terugdraaien"

"Op de ministerraad hebben we beslist om nog eenmalige uitgaven voor 2019 te doen (de aankoop van vaccins waar hij het in zijn tweet over heeft, red), waardoor we in 2020 de middelen hebben om de maatregelen voor de Zelfmoordlijn niet te hoeven doen", zegt Beke aan VRT NWS.

"Het is niet de bedoeling om te besparen op preventie. We trekken 10 miljoen euro uit voor preventieve gezondheidszorg. De komende periode willen we bekijken op welke manier we dat budget inzetten, met welke partners, en welke accenten we leggen. We willen voorzetten wat goed loopt en verbeteren wat voor verbetering vatbaar is."

Herbekijk hieronder de reportage in "Het Journaal":