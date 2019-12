Bekende torenspits Sint-Maartensdal in Leuven wordt gerenoveerd: "Belangrijk herkenningspunt"

De woonwijk Sint-Maartensdal bestaat uit drie torenblokken en drie langwerpige lage woonblokken. Hij werd als sociaal woonproject gebouwd in de periode 1960-1971 naar een ontwerp van architect Renaat Braem. Het geheel staat omwille van zijn erfgoedwaarden op de inventaris van bouwkundig erfgoed.

De gebouwen werden enkele jaren geleden al gerenoveerd, nu is het de beurt aan de torenspits. "De torenspits is 40 meter hoog en moet in goede staat gehouden worden", zegt burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). "Om de zoveel jaar moeten er werken uitgevoerd worden om de stabiliteit te garanderen. Maar het is ook belangrijk om die torenspits in ere te houden."

Herkenningspunt

De Sint-Maartenstoren is één van de belangrijkste herkenningspunten in de stad. "Iedereen kent de torenspits", zegt burgemeester Ridouani. "Als je langs de autosnelweg rijdt, dan herken je hem meteen. Het geeft ook meteen een thuisgevoel en is bovendien een goed oriëntatiepunt. De torens zijn bovendien erfgoed, we mogen ze dan ook niet afbreken. Het is belangrijk dat ze in goede staat blijven. Ik vind het persoonlijk ook belangrijk dat de torens blijven staan."

Subsidie

Leuven geeft de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal een subsidie van 140.000 euro om de torenspits op een van de torens van de hoogbouwwijk Sint-Maartensdal te renoveren. De torenspits is samen met het gebouw 115 meter hoog, en daarmee het hoogste gebouw in Leuven. Tijdens de werken zullen de bewoners van de woonblokken geen hinder ondervinden.