Bewonderaars eren Panamarenko in "Terzake": "Een ode aan de dromers en aan de schoonheid van het nutteloze"

Zanger Ruben Block van Triggerfinger geeft toe dat hij behoorlijk onder de indruk was van het bezoek. "Het was een beetje hallucinant, de vraag kwam vorige week en dan sta je hier ineens naast Panamarenko. Dat is surrealistisch. Ik was echt wat 'starstruck' want wat zeg je tegen zo’n mens die al zo veel gegeven heeft? Alles goed?”

“Met mijn ouders ben ik ergens in de jaren '90 naar een tentoonstelling geweest in het S.M.A.K. in Gent. En daar stond de Scotch Gambit (een gepantserd vaartuig op vlotters, red.) van Panamarenko op ware grootte. En dat is groot. Vandaag krijgen we zo’n overload aan beelden binnen via onze telefoon, via instagram. Maar het is zo belangrijk om kunst in zijn ware formaat te zien. Dat brengt een soort emotionaliteit met zich mee. Dat overweldigende van die schaal draagt nog bij tot de fantasie die daaraan vasthangt.”



Lees voort onder de video