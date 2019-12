Brein achter pensioenhervorming in Frankrijk neemt ontslag, staking duurt voort

In Frankrijk heeft Jean-Paul Delevoye, de Hoge Commissaris voor pensioenen, ontslag genomen. Hij stapt op, nadat de Franse krant Le Monde aan het licht had gebracht dat hij naast zijn functie in de Franse regering nog verschillende andere mandaten uitvoerde, die niet waren aangegeven of niet mochten gecombineerd worden met zijn taak als Hoge Commissaris. Delevoye is de architect van de pensioenhervorming in Frankrijk, waar al anderhalve week tegen gestaakt wordt.