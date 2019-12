Britse regering wil nieuw Lagerhuis vrijdag over brexit laten stemmen

Vrijdag zal de Britse regering van premier Boris Johnson het brexitakkoord dat onderhandeld is met de Europese Unie voorleggen aan het nieuwe parlement. Mogelijk wordt er dezelfde dag al over gestemd in het Lagerhuis. Daarnaast wil Johnson wetgeving invoeren die het onmogelijk maakt om de overgangsperiode tussen de brexitdatum en de eigenlijke scheiding van het Verenigd Koninkrijk en de EU te verlengen. Op die korte periode van elf maanden moeten het VK en de EU dan een nieuw handelsakkoord bereiken, een haast onmogelijke klus.