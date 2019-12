Jonge vrouw verkracht door taxichauffeur? Brussels parket opent onderzoek

Het is niet de eerste keer dat er een klacht wordt ingediend tegen een taxichauffeur voor vermeende verkrachting.

Begin november deed een andere jonge vrouw, een ULB-studente, op Facebook haar verhaal over hoe een taxichauffeur haar ontvoerd en verkracht zou hebben. Ook zij diende een klacht in bij de politie. Een aantal dagen later werd een verdachte opgepakt. Het ging om een man die zich voordeed als een taxichauffeur van Collecto, dat is een dienst in Brussel waarbij verschillende mensen tegelijk worden opgepikt door een taxi. Hij werd volgens het parket ook al gezocht voor drie andere zedenfeiten die in de loop van dit jaar werden gepleegd. Hij zou nog steeds aangehouden zijn door onderzoeksrechter.