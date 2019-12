De verschrikkelijke tol van de oorlog in Afghanistan: "Elke dag negen kinderen gedood of verminkt"

Afghanistan is de meest dodelijke oorlogszone ter wereld. De eerste negen maanden van dit jaar zijn er dagelijks gemiddeld 9 kinderen omgekomen, of voor het leven verminkt geraakt.

"De partijen in het conflict falen in hun plicht om de kinderen te beschermen tegen de gevolgen van de oorlog", zegt het VN-kinderfonds Unicef in het rapport "Preserving hope in Afghanistan, Preserving children in the most lethal conflict". (Hoop bewaren in Afghanistan, kinderen behoeden in het meest dodelijke conflict.)