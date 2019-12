Dieven stelen geld dat kleuters hadden ingezameld voor De Warmste Week: "Wie doet dat nu?"

Toch een cheque

De leerkrachten en kinderen hadden het geld bijeen gekregen met een koekjesbakactie. "We moeten het hen nog vertellen", liet directrice Wendy Wijnants vanochtend weten aan Radio 2 Antwerpen, "maar we gaan er meteen aan toevoegen dat we er sowieso voor gaan zorgen dat we onze cheque toch kunnen gaan overhandigen." De school gaat het geld zelf bijpassen.

Nog meer inbraken

Afgelopen weekend werd trouwens ook ingebroken in turnzaal Brulens en bij de tafeltennisclub in Gierle. Ook in binnenspeeltuin Mega Speelstad in Wechelderzande, de andere deelgemeente van Lille. De politie onderzoekt of al die inbraken door dezelfde daders zijn gepleegd.