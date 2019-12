Er komt een nieuw ontwerp voor het nieuwe VRT-gebouw aan de Reyerslaan

Het nieuwe ontwerp moet de nadruk leggen op “sterke architecturale identiteit, functionaliteit en duurzaamheid”, laat de Raad weten. “Het nieuwe gebouw moet compact en efficiënt zijn en rekening houden met de beschikbare ruimte, budgetten en met het welbevinden van de medewerkers.” Zoals het een publieke organisatie betaamt, zal de VRT hierbij in een open procedure de markt bevragen.

Bij de beoordeling van de nieuwe ontwerpen zal de jury ook de Vlaamse en de Brusselse Bouwmeesters betrekken. De Raad heeft aan de interne projectleiding gevraagd om op de ingeslagen weg verder te werken, want de afgelopen jaren is er al heel wat studiewerk gebeurd. De beslissing om voor een nieuwbouw te gaan op de huidige site aan de Reyerslaan in Schaarbeek dateert van 2012.