Farmabedrijf Novartis trekt patent op peperdure kankerbehandeling in

Dokters van de Wereld is tevreden dat het patent is ingetrokken. Toch betekent dat niet dat Novartis de prijs voor Kymriah nu meteen zal laten dalen, denkt De Ridder, maar het kan er wel toe leiden dat nieuwe behandelingen tegen een veel lagere prijs aangeboden kunnen worden. "Onze inschatting is dat dat maar over enkele tienduizenden euro's hoeft te gaan. En op die manier zal Novartis door de marktomgeving ook gedwongen worden om zijn prijs te laten dalen."

Bovendien is deze zaak een les voor de overheden, zegt De Ridder. "Het is een soort wake-upcall. We willen dat de overheden veel kritischer gaan kijken naar hoe heel die keten, die leidt tot die monopolies, wordt opgebouwd. En dat ook veel kritischer wordt gekeken naar de prijzen die worden aangeboden.

De Ridder roept de overheden dan ook op om "alle wettelijke middelen die voorhanden zijn te gebruiken om te voorkomen dat de claims van een bedrijf onrechtmatig zijn en vertaald worden in een veel te hoge prijs".

Ook Test Aankoop en Kom Op tegen Kanker zijn blij met het resultaat dat Dokters van de Wereld bereikte. Ook deze twee organisaties voeren al jaren strijd voor een rechtvaardiger geneesmiddelenbeleid. "Dit is een belangrijke overwinning."