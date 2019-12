Aalst bant zwaar vrachtvervoer uit centrum op momenten dat scholen starten en stoppen

Zware vrachtwagens zullen in Aalst het centrum binnen de ring niet meer in mogen op momenten dat de scholen starten en eindigen. Aalst gaat die maatregel uit het mobiliteitsplan vervroegd invoeren om de verkeersveiligheid rond de scholen te verhogen. Tegen 1 februari zou de maatregel in werking treden. De regel komt er nadat een 11-jarige jongen vorige week is verongelukt onder een vrachtwagen.