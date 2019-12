Bedrijf uit Gent valt in de prijzen met app waarmee kinderen rouw kunnen verwerken

Starring Jane ontwikkelde de app in opdracht van uitvaartbedrijf Dela. Volgens de wedstrijdjury slaagden ze erin om een app te ontwikkelen waarin kinderen intuïtief hun weg vinden en waarin ze de vrijheid voelen om hun eigen herinneringswereld te creëren in de vorm van foto’s, tekeningen, video- en geluidsfragmenten, en interactieve animaties. Ze kregen er zowel de Best App Award voor als de Innovation Award.

Rouwverwerking

"Kinderen verwerken het verlies van een familielid of vriend heel anders dan volwassenen", vertelt Kevin Braem van Starring Jane. "We hebben eerst overlegd met rouwtherapeuten en dan met de kinderen zelf en op die manier de app gebouwd."

Herinneringen

Kinderen kunnen herinneringen toevoegen, zoals foto's, gedichtjes, de favoriete muziek van de overledene of ze kunnen zelf berichtjes intikken of inspreken. "Zo houden ze de gedachte levendig, ze kunnen er ook altijd naar teruggrijpen zonder begeleiding van volwassenen." Er zijn al zo'n 2.000 kinderen die de app gebruiken.