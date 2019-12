Gitarist John Frusciante keert derde keer terug naar Red Hot Chili Peppers

Frusciante voegde zich in 1988 een eerste keer bij de Red Hot Chili Peppers na de dood van gitarist Hillel Slovak. Hij maakte mee de albums "Mother’s Milk" in 1989 en" Blood Sugar Sex Magik" in 1991. Tijdens de succesvolle Blood Sugar Sex Magik concerttournee verliet de gitarist de band voor de eerste keer.

Frusciante keerde terug in 1998, om mee te spelen op "Californication" (1999) en "By the Way" (2002). Maar Frusciante trok de Peppers-deur opnieuw dicht in september 2009, toen het stil was rond de band. Zijn vervanger werd Josh Klinghoffer. Die is te horen op de jongste studio-albums van de Red Hot Chili Peppers.