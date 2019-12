Hamme investeert in Vikingmuseum en Carnaval: "Het is al jarenlang een droom van onze inwoners"

De komende jaren zal het gemeentebestuur 50 miljoen euro investeren in Hamme. Op verschillende domeinen komt er extra geld: er staan veel wegenwerken gepland, er komt een jeugdsite aan het Kaaiplein en er wordt ingezet op ledverlichting in de straten en op elektrische laadpalen.

Op het gebied van onderwijs krijgt de school van Moerzeke een nieuw dak. Er wordt ook extra geld in het openluchtzwembad van Hamme gestoken en in de Mirabrug. Zo wil de gemeente meer toeristen lokken. Ook wordt de gezinsbelasting afgeschaft voor 1.500 gezinnen in het kader van de armoedebestrijding.

Vikingmuseum

In Hamme komt er definitief een museum de komende jaren. De huidige privécollectie van Vikingmuseum Bogaert-Wauters krijgt een vaste stek in de gemeente. "Al jarenlang een droom van onze inwoners en van de mensen van het archeologisch museum. Voor het eerst hebben we nu een budget daarvoor vrijgemaakt", vertelt schepen van erfgoed Jan De Graef (N-VA).

"We gaan nu op zoek naar een geschikt gebouw om dan volgend jaar uiteindelijk een museum in te richten zoals het hoort." Met een budget van 900.000 euro wil de gemeente er iets interactief van maken. Het Vikingmuseum stelt de archeologische vondsten tentoon over de Schelde- en de Durmestreek.

Carnaval als erfgoed

Ook het carnaval in de gemeenten wordt extra gesteund. Beide carnavalsstoeten krijgen 25 procent meer subsidie. "Wij zijn gezegend met twee carnavals in Hamme en Moerzeke. Wij willen beide laten erkennen als Vlaams cultureel erfgoed. De extra subsidies dienen ter ondersteuning", aldus De Graef.