In de "roaring twenties" verdrongen villa's de boeren aan de oevers van de Leie

De ligging van Villa Malpertuis is lang een mysterie geweest. De naam van het landgoed was een fantasie van Paul-Gustave Van Hecke die de woning huurde en in geen enkel eigendomsdocument terug te vinden is. Lokale heemkundigen hebben jarenlang speurwerk verricht naar de locatie van de woning. Ze zijn ervan overtuigd dat alles wijst naar het huidige landgoed Ter Veuren. Het goed ligt aan de langgerekte Veurestraat die vanuit Afsnee langs de bochtige Leie vertrekt. Vlak tegen de rivier ligt een groot landhuis en een achttiende-eeuws tuinpaviljoen. Het huis is privébezit en lijkt meermaals verbouwd. De gevel van het huis is nog steeds roze. Helemaal zoals Paul-Gustave Van Hecke het in een briefwisseling uit 1926 al lyrisch beschreef: ‘Het roze geschilderde huis rijst daar op met een serene, landelijke gratie, aan de oevers van de kalme Leie, midden in een bloeiende boomgaard.’ Tytgat schilderde Villa Malpertuis echter vastberaden in het wit. Schilderde hij misschien het kleine tuinpaviljoen, in plaats van het landhuis? Of hield hij gewoon niet van roze?

De volledige Leie-oever aan de Veurestraat is met de jaren dichtgebouwd. De enkele boerderijen en landhuizen uit de jaren twintig zijn omsingeld door villa's. Gelukkig kan de rivier aan de overkant van nabij benaderd worden. Fietsen op de Dijkweg op een zondag kan er nog net zo uitgelaten als Tytgat het schilderde.