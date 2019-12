Beginnen we op 1 januari een nieuw decennium? Of moeten we nog een jaar wachten?

Nog enkele weken en dan steken we vuurpijlen af om het nieuwe jaar in te zetten. En meteen ook een nieuw decennium, wordt ons aangepraat. Want met de nul achter het jaartal 2020 voelt het alsof er een hoofdstuk is afgesloten en een nieuw begint. Maar klopt dat eigenlijk wel? Zijn we niet te vroeg met onze best of-lijstjes van het voorbije decennium?

"Eigenlijk klopt het niet," zegt Elke Op de Beeck in "De Wereld vandaag". "Wij gebruiken de Gregoriaanse kalender en daar begin je telkens te tellen bij het jaar 1. Dat is al sinds de oudheid zo. Een nieuwe eeuw, bijvoorbeeld de 19e eeuw, begint in het jaar 1801 en loopt af in het jaar 1900. Als je die logica doortrekt voor een decennium dan zijn we met de lijstjes een jaar te vroeg. Want het loopt pas echt af op 31 december 2020."