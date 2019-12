Kathleen Van Den Eynde is nieuwe topvrouw bij Allianz Benelux, staking van de baan

De Belgische werknemers van Allianz zijn vandaag op de hoogte gebracht van het vertrek van CEO Wilfried Neven. Hij wordt onmiddellijk vervangen door Kathleen Van Den Eynde. Tijdens de bijzondere ondernemingsraad toonde die laatste alvast begrip voor de ongerustheid bij het personeel, klinkt het bij de bonden.

De vakbonden CNE, ACV-Puls en SETCa/BBTK, hebben beslist om de staking die voor dinsdag gepland was, te annuleren. "Maar dit lost de vele problemen in het bedrijf nog niet op: personeelstekort, te hoge werklast, informaticaperikelen en bepaalde diensten waar stress of zelfs angst heerst", klinkt het bij de bonden.

Begin december had de directie van Allianz Benelux te kennen gegeven de komende drie jaar 75 banen te willen schrappen, ondanks het maandenlange protest van de bonden tegen het structurele personeelstekort in bepaalde diensten.