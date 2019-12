Kerstboom met verboden voorwerpen op luchthaven van Litouwen

Op de luchthaven van Vilnius, in Litouwen, heeft het veiligheidspersoneel een bijzondere kerstboom gemaakt. De boom is versierd met verboden voorwerpen die reizigers mee wilden nemen aan boord van hun vlucht. Messen, scharen, nepwapens, kogelhulzen en zelfs aanstekers prijken in de kerstboom van anderhalve meter hoog. Het veiligheidspersoneel vond het een goede manier om aandacht te vragen voor de veiligheidsregels op de luchthaven. "Als je niet wilt dat je spullen volgend jaar in onze boom hangen, kijk dan in onze richtlijnen voor je je koffers pakt."