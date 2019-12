Niet alles is verloren na de klimaatconferentie van Madrid 

Het lichtpuntje? Vorige week lanceerde de Europese Unie haar Green Deal: in 2030 zal Europa 50 tot 55 procent minder broeikasgassen uitstoten, in 2050 is de uitstoot van de Europese Unie netto nul. Echt klimaatbeleid zorgt niet alleen voor schone lucht en proper water, maar ook voor jobs en innovatie. De landen die zo’n beleid gaan voeren, zullen er ook als eerste de vruchten van plukken.

Wij willen het eerste klimaatneutrale continent worden. Als we op de volgende klimaattop, volgend jaar in Glasgow, tonen dat dat mogelijk is, kunnen we ook de moeilijke landen meekrijgen. Op naar Glasgow dus - en dan de wereld.