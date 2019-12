Laatste "Star wars" gaat in première: 5 vragen over de immens populaire filmsaga

Deze week gaat "Star wars episode IX: the rise of Skywalker" wereldwijd in première. Dat is de negende en voorlopig laatste film in de beroemde filmsaga die zich afspeelt in "a galaxy far, far away". Maar hoe zit dat nu met de verwarrende chronologie van die negen episodes? Hoeveel miljarden zijn daar precies mee verdiend? En hoe gaan ze de betreurde Carrie "Princess Leia" Fisher laten herleven in deze finale? Onze filmreporter legt uit.