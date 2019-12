Lagere belastingen voor zelfstandigen en inwoners in Zelzate, hogere voor grote bedrijven

Het gemeentebestuur van Zelzate, het enige in Vlaanderen met het radicaal-linkse PVDA in de meerderheid, kondigde na de verkiezingen meteen aan dat de belastingen voor de meeste inwoners en zelfstandigen zouden dalen. Enkel grote internationale bedrijven, vlakbij de Gentse haven maar op het grondgebied van Zelzate, zullen net méér belastingen moeten betalen om de rekening te doen kloppen.

Voor 650 zelfstandigen betekent de maatregel dat ze per jaar 100 euro minder moeten betalen. Voor gewone inwoners verdwijnt de milieutaks. "De taks is onrechtvaardig", zegt burgemeester Brent Meuleman (SP.A). "Niet de gewone burger, maar de sterke schouders in onze gemeente, de grote en multinationale ondernemingen, gaan we dan ook een eerlijke bijdrage vragen. Die zou, gelet op de winst die ze maken, slechts peanuts zijn: 0,09 procent." De opbrengst van die bedrijfsbelasting schat het bestuur op 420.000 euro.

Investeren

Voorts wil het nieuwe bestuur extra investeren: "Dat werd gewoon niet meer gedaan door het vorige bestuur. Er komt een nieuw busplein met tien perrons en een nieuw dienstgebouw." Ook het budget voor sociaal beleid gaat omhoog, zeker ook om kinderarmoede aan te pakken. In Zelzate groeit één op de vijf kinderen op in armoede, dat is hoger dan het Vlaams gemiddelde. "We maken 300.000 euro vrij. Daar gaan we onder meer maatschappelijke werkers mee aanstellen en bijvoorbeeld ook mensen ondersteunen die schoolfacturen moeilijk kunnen betalen. "

Groene energie en meer bomen

Zelzate wil groenere energie en investeert daarom 250.000 euro in zonnepanelen op de gemeentegebouwen. Het bestuur wil ook bijna 13.000 bomen planten, goed voor één per inwoner.

Nieuw logo

De gemeente heeft niet alleen een nieuw bestuur met eigen accenten, er is ook een nieuw logo. "Het is een strak logo dat een positief imago voorstelt. Je hebt de letter Z, met twee duimen. Het slaat ook een brug tussen het bovenste en onderste beentje van de letter Z. Dat staat dan voor de brug die geslagen wordt tussen Zelzate Oost en West", vertelt Meuleman.