Minstens 304 doden bij neerslaan van protest in Iran, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty

In een eerdere balans die op 2 december werd vrijgegeven had de organisatie het nog over minstens 208 doden, maar dat cijfer werd nu naar boven bijgesteld. Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich naar verluidt ook zeker twee tieners, van 15 en 17 jaar oud.

De ngo zegt dat het getuigenissen heeft verzameld die erop wijzen dat "de Iraanse autoriteiten bijna onmiddellijk na het doden van honderden personen een grootschalige repressie op poten heeft gezet" om angst te zaaien en te verhinderen dat mensen openlijk over de gebeurtenissen zouden spreken. Nog volgens Amnesty zouden de veiligheidsdiensten een maand na het uitbreken van het volksprotest ook nog altijd massaal in het hele land arrestaties verrichten.