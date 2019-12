Het resultaat van Madrid is concreet dat er ook volgend jaar geen drastische reducties in de wereldwijde CO2-uitstoot zullen komen, en dat ons koolstofbudget voor anderhalve graad (wat we samen nog maximaal aan CO2 mogen uitstoten om de opwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius) verder opgesoupeerd zal worden. Wim Thiery: "Dit is slecht nieuws voor ons koolstofbudget: dat zal over 10 jaar op zijn als we op het niveau van vorig jaar blijven voortdoen. Dat is de harde realiteit van de fysica. Vergelijk het met een emmer die we aan het vullen zijn. Elke keer dat we dingen uitstellen, raakt die verder gevuld, en zullen er nog scherpere maatregelen zijn in de toekomst, wat de druk op de toekomstige generatie vergroot."



Koen Stuyck van het Wereldnatuurfonds WWF: "Concreet betekent dat dat we weer tijd aan het verliezen zijn. De effecten (van de klimaatopwarming, red.) zijn al volop bezig, maar de planeet wacht niet. "Wetenschappers wijzen er ook op dat er al tipping points (kantelpunten in de klimaatverandering, red.) worden overschreden, zoals het ijs in Groenland dat smelt, dat ijs komt niet meer terug. "