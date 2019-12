"Grease" is nog altijd "the word": Olivia Newton-John en John Travolta zingen op reünie

Voor wie eerst wat opfrissing nodig heeft, een korte samenvatting. De "stoere" Danny Zuko en de "brave" Sandy Olsson beleven een idyllische zomerromance, maar komen elkaar in september onverwachts tegen op school. Sandy blijft het kneusje, Danny moet zijn imago van "coole kerel" hoog houden. Heel wat misverstanden en poppy deuntjes later transformeert Sandy in een stoere dame en gaat Danny helemaal overstag. "Grease" leverde hits als "Summer nights", "Hopelessly devoted to you" en "Greased lightning", op, maar het bekendst is allicht het duet "You're the one that I want".

"Grease" spreekt jaren later nog altijd tot de verbeelding en blijft immens populair bij jong en oud. Afgelopen weekend waren er drie heuse "Meet 'n Grease"-singalongs, evenementen waarop de fans konden meezingen met de grootste hits. Nadien beantwoordden de acteurs ook vragen uit het publiek. En uiteraard konden de twee belangrijkste hoofdrolspelers, John Travolta (65) en Olivia Newton-John (71), niet ontbreken.