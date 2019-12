Oma en opa kunnen tijdelijk in een woonunit in jouw tuin terecht

De voorbije maanden kreeg de stad Hasselt al een tiental keren de vraag van inwoners om een mobiele zorgwoning te mogen plaatsen in de tuin. Omdat er nog geen reglementering bestond, heeft het stadsbestuur nu vastgelegd aan welke voorwaarden zo'n zorgwoning moet voldoen. "Zo zal er aangetoond moeten worden dat er een zorgrelatie is. Bijvoorbeeld met je moeder of vader die in de zorgwoning komt wonen. Maar het kan ook gaan om je kind dat je wat meer autonomie wil geven", zegt schepen Marc Schepers (Roodgroen+). Het is dus zeker niet de bedoeling om er een poolhouse of vakantiewoning van te maken. De vergunning is trouwens ook tijdelijk en geldt voor maximaal 10 jaar.

Betaalbaar alternatief

Een mobiele woonunit kan je tegenwoordig huren voor 600 à 800 euro per maand. "En dat is heel wat goedkoper dan een kamer huren in een woonzorgcentrum, bovendien heb je je familie vlakbij", zegt schepen Marc Schepers. Ook je eigen woning verbouwen tot een kangoeroewoning valt veel duurder uit. Volgens het stadsbestuur is Hasselt de eerste stad in Vlaanderen die met zo'n reglementering voor mobiele woonunits uitpakt.