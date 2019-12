65-plussers hielpen Joachim Coens aan overwinning, kersverse CD&V-voorzitter belooft nieuwe mensen te lanceren

Dat kan een probleem zijn voor de vernieuwing die Coens bij CD&V wil brengen, zegt professor politieke wetenschappen Bram Wauters. “De manier waarop bijvoorbeeld Conner Rousseau bij SP.A zijn voorzitterschap invult, maakt de vernieuwing bij die partij heel zichtbaar: in onder andere woordgebruik en kledij. Het wordt een uitdaging voor Coens om de vernieuwing even tastbaar te maken.”



Coens doet meteen een geste in die zin. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 zullen minstens in Antwerpen en Gent “nieuwe mensen” de lijst trekken, zegt hij. Dat betekent meteen dat Mieke Van Hecke dat in Gent niet meer zal doen. Sammy Mahdi kan ook rekenen op “ruimte in de partij”, aldus Coens: “Sammy is een klasbak, een talent en moet een zichtbare plaats in de christendemocratie hebben”, al is nog niet duidelijk op welke functie Mahdi mag rekenen.