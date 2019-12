Podcast De Tijdschijf: Véronique Goossens selecteert uit haar platenkast deze drie nummers die over hier en nu gaan

Ze is jarenlang een van de gezichten geweest van de financieel-economische zender Kanaal Z. Vorig jaar stapte Véronique Goossens over naar Belfius Bank, als hoofdeconoom nog wel. In deze Tijdschijf spreekt ze duidelijke taal: onze regeringen zijn de bedrijven dringend een doortastend klimaatbeleid verschuldigd, anders kunnen die niet meer investeren.

Het is een heel stevig gesprek geworden, ook nog over de gevaarlijke richting die de wereldpolitiek inslaat, over de teloorgang van privacy, en over, jawel: de kwaliteiten van België.