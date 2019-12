PewDiePie, de populairste YouTube-ster ter wereld, houdt er een tijdje mee op: "Ik ben heel moe"

In 2017 schreef de Amerikaanse krant The Wall Street Journal een artikel over het YouTube-fenomeen. De krant beschreef meerdere filmpjes waarin PewDiePie grappen maakte die beschouwd werden als anti-Joods en racistisch. Er waren ook video's met verwijzingen naar het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hij was het ermee eens dat het materiaal aanstootgevend was, maar ontkende dat hijzelf "eender welk haatverspreidende ideeën" steunde. Hoe dan ook verbrak het Amerikaanse mediabedrijf Disney toen de banden met PewDiePie. Hij was aan Disney verbonden door Maker Studios, een bedrijf met YouTube-sterren.

Nog in 2017 moest hij zich verontschuldigen omdat hij tijdens een livestream het controversiële "N-woord" (verwijzend naar het woord waarmee blanke Amerikanen ten tijde van de slavernij over hun zwarte slaven spraken, vandaag een scheldwoord, red) in de mond nam.

De man die eerder dit jaar twee aanslagen pleegde op moskeeën in Nieuw-Zeeland en vijftig mensen doodde, verwees in zijn video naar de uitspraak "Subscribe to PewDiePie", een internet-hype om van PewDiePie's kanaal het populairste te maken. De YouTube-ster vroeg toen zelf om die hype stop te zetten.