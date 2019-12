Is besparen op preventie goed beleid? "Elke euro die je nu bespaart, moet je later vier keer betalen"

Professor Dirk Devroey vindt dat de verschillende organisaties als Sensoa, het Instituut voor Tropische geneeskunde, het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs goed en vooral zinvol werk leveren.

"We weten waar de problemen liggen. Zelfmoord in Vlaanderen komt vaak voor. Burn-out bij werknemers is hoog. Geestelijke gezondheidszorg in het algemeen is een probleem. Als we kijken naar de kankerscreening in Vlaanderen, dan zouden we gerust twintig of dertig procent meer mensen kunnen screenen. Op die manier kunnen we heel wat baarmoederhalskankers en dikkedarmkankers vermijden", zegt Devroey.

De professor is ongerust over de besparing op preventie, omdat de artsen willen instaan voor "gezondheidszorg" en niet "ziekenzorg". "We willen dat de mensen gezond blijven. Als we verder blijven besparen op preventie, dan gaan we terug naar een ziekenzorg gaan, waar we mensen moeten genezen. Het zou toch de bedoeling moeten zijn dat het artsenkorps mensen langer gezond zou houden", besluit Devroey.

