Recyclageparken van Leuven voortaan goedkoper voor fietsers

Wie zijn afval naar het recyclagepark brengt, betaalt daarvoor. Maar in Leuven krijgen de mensen die dat met de fiets doen korting. Wie met zijn auto naar het recyclagepark in Leuven gaat, betaalt daar en in de deelgemeenten standaard 3 euro, maar wie zijn afval met de fiets komt brengen zal daar nu maar één euro voor moeten betalen.

"We wijken daarmee af van de andere gemeenten", zegt schepen van Openbare Reiniging Thomas Van Oppens (Groen). "We gaan inderdaad een apart tarief invoeren voor fietsers, voorheen betaalden ze hetzelfde als de automobilisten."

Beloning

"Het lijkt ons maar eerlijk ook", zegt Van Oppens nog. "Nu hebben we ook al verschillende tarieven afhankelijk van de grootte van het voertuig en of je met een aanhangwagen komt of niet. Het lijkt ons evident dat een fietser minder afval kan mee hebben dan een automobilist en daarom moet er een apart tarief zijn voor die fietser. We merken dat hier in Leuven steeds meer mensen met de fiets of de bakfiets kleine zaken naar het recyclagepark gaan brengen. We vinden dat dat beloond moet worden, en daarom dat lagere tarief."