Ruim 40 kilometer extra fietspad én een nieuw zwembad in Evergem

Evergem investeert ruim 60 miljoen euro in een aantal grote projecten de komende jaren. Er is erg veel geld voor lokale wegenwerken en daarbij valt op dat de gemeente resoluut voor de fiets kiest. "Mobiliteit is voor ons een enorme uitdaging, zeker met de heraanleg van de R4 die op til is. We gaan veel extra fietspaden leggen om vlotte en veilige verbindingen te creëren. We doen dat nadat we goeie afspraken hebben gemaakt met de Vlaamse wegbeheerder. Die heeft nieuwe fietsersbruggen beloofd, de werken starten volgend jaar al en moeten in 2022 af zijn", legt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) uit. Evergem is van plan om de komende vijf jaar maar liefst 42 kilometer fietspad aan te leggen.

Nieuwe gebouwen en renovaties

Het gemeentebestuur belooft dat er binnen de vijf jaar een nieuw en groter zwembad zal zijn. Ook mensen die van andere sporten houden, krijgen daar meer ruimte voor. "Bij het zwembad komt ook een overdekte hal die gebruikt kan worden voor petanque en krulbollen. De gemeenteschool breidt uit en vernieuwt met extra polyvalente ruimte die, na schooltijd, ook door andere inwoners gebruikt zal kunnen worden", vertelt De Maertelaere. Ook het woonzorgcentrum Ter Caele wordt opgefrist.

Groen als buffer met zware industrie

Evergem is een kanaalgemeente aan de Gentse haven. Om de leefbaarheid er te verhogen wil de gemeente meer bos aanplanten als buffer tussen woonwijken en industriezones. "Vooral in onze kanaaldorpen komen er bossen bij, zelfs honderden hectare. Er zijn al plannen in Rieme, Kerkbrugge en Doornzele. Ook in deelgemeente Belzele zal er bos bijkomen. We investeren ook telkens in wandel- en fietspaden daar, en in speelinfrastructuur voor de kinderen", verklaart De Maertelaere nog.