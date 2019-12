Sint-Niklaas pakt vrachtverkeer in de stad aan na dodelijk ongeval Aalst

De stad Sint-Niklaas wil een gevaarlijk verkeerspunt in het centrum snel aanpakken om dodelijke ongevallen, zoals in Aalst vorige week, te vermijden. Daar kwam een jongetje van 11 om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen, vlakbij een industriezone in het centrum van Aalst. Ook in Sint-Niklaas is er een vergelijkbare situatie, aan de Eigenlostraat. Het vrachtverkeer is er fors toegenomen.