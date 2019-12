Stad Antwerpen opent rouwregister voor Panamarenko

De Stad Antwerpen opent een rouwregister voor de overleden Antwerpse kunstenaar Panamarenko. De man uit de Seefhoek achter de kunstzinnige zeppelins, duikboten en vliegtuigen overleed gisteren onverwacht op 79-jarige leeftijd. Wie een boodschap wil achterlaten voor de familie kan vanaf 12.00u terecht in de stadswinkel op de Grote Markt. "Panamarenko heeft ons iets gegeven in de kunst dat we anders nooit hadden gehad", zegt Bart De Baere de directeur van het M HKA in "Start je dag". "Voor ons Antwerps museum van hedendaagse kunst is hij het nulpunt van de collectie. Antwerpen is misschien geen grote stad maar op het vlak van beeldende kunst zijn we een wereldstad. Panamarenko is daarvan hét symbool."

Kan feestjaar doorgaan?

In februari 2020 jaar zou Panamarenko 80 geworden zijn. De Stad Antwerpen plande samen met zijn echtgenote en het Museum voor Hedendaagse Kunst M HKa een reeks tentoonstellingen om dat te vieren. "We zullen in de loop van de komende weken contact opnemen met zijn weduwe om in alle sereniteit te bekijken hoe het daarmee voort moet", zegt schepen van cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) op Radio 2 Antwerpen. "Die gesprekken zijn nu nog niet aan de orde", bevestigt Bart De Baere, de directeur van het M HKA. "Ik veronderstel dat alles zal doorgaan helaas zonder de eerste bezoeker: Panamarenko zelf. 2020 moest een heus feestjaar worden met projecten verspreid over het hele jaar. Het zal heel vreemd zijn dat dit zonder hem moet doorgaan."