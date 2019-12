Brussel plaatst 3.000 extra "fietsnietjes" waarvan 1.000 aan zebrapaden

Fietsparkeerplaatsen tegen diefstal

"Het is belangrijk dat er genoeg fietsparkeerplaatsen zijn," zegt Bart Dhondt, schepen voor mobiliteit van de stad Brussel. "Want een van de belangrijkste redenen om met fietsen te stoppen is diefstal." Het stadsbestuur wil daarom 3.000 fietsnietjes bijplaatsen. Daardoor zullen 6.000 extra fietsen kunnen gestald worden. Dit jaar zijn er al 600 bijgekomen.

Fietsnietjes beter voor verkeersveiligheid

Het is de bedoeling om een 1.000-tal nietjes aan zebrapaden te plaatsen in heel de stad. Op die manier moet de wegcode gerespecteerd worden want daarin staat dat een wagen op minstens 5 meter afstand geparkeerd moet staan van het zebrapad om de zichtbaarheid te vergroten. "Op die manier slaan we dus twee vliegen in één klap", vertelt Dhondt. "We maken het oversteken een stuk veiliger en er komen plekken bij waar fietsers hun fiets veilig kunnen stallen."