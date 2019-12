Studenten maken opnieuw standbeelden "monddood" als protest tegen besparingen in cultuursector

Het is al de tweede keer dat studenten er ’s nachts op uit trekken om standbeelden en reclameposters de mond te snoeren met gele plakband. Door middel van de tape-acties drukken de studenten hun ongenoegen en bezorgdheid uit over de aangekondigde besparingen. “Jambon I knipt fors in de budgetten voor cultuur. Zo wordt er 60 procent bespaard op de projectsubsidies, de drijvende kracht van de kunstsector. Ook de zorgsector, het onderwijs en talloze organisaties die zich inzetten voor integratie, armoedebestrijding en gelijke kansen moeten het voor de zoveelste keer met minder middelen stellen”, luidt het.

Monddood

De studenten willen zich daar tegen verzetten. “We willen laten zien dat we ons niet zomaar monddood laten maken”, luidt het. Daarom trekken ze regelmatig de straat op om monden van standbeelden en posters met gele tape te voorzien. Deze keer werd er niet alleen in Antwerpen actie gevoerd, maar ook in Leuven, Brussel en Gent.