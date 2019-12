Superflitser houdt politiezone Limburg Regio Hoofdstad grondig in het oog

De nieuwe superflitser - een NK7 - wordt sinds kort gebruikt in de politiezone. Het gaat al om het zesde toestel in Limburg. De superflitser heeft heel wat voordelen: je kan hem ook op moeilijke plaatsen opstellen, hij kan in twee richtingen flitsen en op 6 rijstroken tegelijk.

De politie wil er de verkeersveiligheid mee verhogen, zegt Johan Vanthienen van politie Limburg Regio Hoofdstad. "We willen de pakkans verhogen, maar niet schrijven om te schrijven. We willen de verkeersveiligheid verhogen en de burgers een veiliger gevoel geven. We gaan staan waar er veel ongevallen zijn en er te snel gereden wordt."

Resultaten

En de flitser heeft al hard mogen werken. Afgelopen weekend is ermee geflitst op de Koning Boudewijnlaan in Diepenbeek, op een plaats waar er vroeger niet geflitst kon worden. De resultaten zijn volgens Vanthienen hallucinant: "We hebben zaterdagnacht een jonge bestuurder geflitst aan 166 km/u, nog een andere jonge bestuurder aan 191 km/u, en richting Hasselt reed er iemand 196 km/u." Hun rijbewijzen zijn allemaal voor 15 dagen ingetrokken.