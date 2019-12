Tanken in Luxemburg wordt duurder, maar blijft veel goedkoper dan in België

"De brandstofprijzen in België zijn nog altijd een stuk hoger dan in Luxemburg," zegt Joni Junes van mobiliteitsclub VAB. "Momenteel is het verschil op een tank van 50 liter diesel bijvoorbeeld 20 Euro tussen België en Luxemburg. Als de prijs in Luxemburg 5 cent per liter naar boven gaat, dan is het verschil nog steeds 18 Euro, dus wij verwachten nog niet meteen zo'n groot effect van die prijsstijgingen."

Volgens VAB ligt de maximumprijs van benzine zo'n 17 procent (of 25 cent per liter) lager in Luxemburg dan in België, en die van diesel zelfs 27 procent (of 41 cent).