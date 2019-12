Waarom lukt het niet om alle afgewezen asielzoekers terug te sturen?

“We zien zeer vaak dat opvolging noodzakelijk is om mensen in deze situatie te laten begrijpen wat nog kan en wat niet meer”, voegt Rob Kaelen van Platform Kinderen op de vlucht daar aan toe. Als je wil dat mensen belangrijke informatie opnemen en goed begrijpen, is er meestal meer nodig dan een ambtelijke brief of een folder. Ook in de jaarverslagen van het federaal migratiecentrum Myria lezen we de aanbeveling om informatie duidelijker over te brengen en het niet te laten bij één kort gesprek.