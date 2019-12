Protest op universiteiten tegen burgerschapswet in India, tientallen gewonden na onrustige nacht in Delhi 

Op universiteitscampussen in verschillende steden in India wordt er vandaag voor de vijfde dag op rij betoogd tegen de nieuwe burgerschapswetgeving van de regering. Volgens de betogers ondermijnt die nieuwe wet het seculiere karakter van de Indische staat.

Er is protest in de hoofdstad New Delhi, maar ook elders, zoals in Lucknow, in het noordoosten van India. Daar heeft de politie studenten op een campus opgesloten, zodat ze niet op straat kunnen gaan protesteren. Daarnaast zijn er ook andere betogingen, zoals in Kolkata (het vroegere Calcutta) waar tienduizenden betogen onder leiding van een oppositiepartij. In de namiddag wordt nog meer protest verwacht.