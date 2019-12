Twee doden bij hevige woningbrand in Nieuwerkerken 

De brandweer kreeg deze ochtend rond 6 uur een noodoproep. Toen ze ter plaatse kwam, was het vuur te hevig. Dat lukte pas later. Toen zijn ook de twee dodelijke slachtoffers gevonden. De slachtoffers zijn een man van 82 en zijn vrouw van 80 jaar, alle hulp kwam voor hen te laat.

"Het zijn oudere mensen, we hebben hen helaas niet kunnen redden. Het vuur was echt té hevig, we konden moeilijk in het huis, ook al omdat alles dicht was en de rolluiken naar beneden waren gelaten", zegt brandweerluitenant Peter Dreelinck. De brandweer had enkele uren nodig om het vuur onder controle te krijgen.

Hoe de brand precies ontstaan is, is nog niet duidelijk. In de loop van de dag komt een expert langs om dat mee te helpen bepalen. Volgens burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) moet de brand al enige tijd bezig geweest zijn vooraleer een buur de vlammen opmerkte. De rolluiken van het huis waren naar beneden, maar een buur had een knal gehoord en de ruiten bleken stuk gesprongen.

"Het is erg voor de familie, ik ben het gaan melden aan de kinderen en kleinkinderen, sommigen zitten in de examens, het is heel abrupt als je ouders en grootouders zo uit je leven worden gerukt", zegt D'Haese.