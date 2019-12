Unizo haalt Woord van het Jaar binnen: "winkelhieren"

Ook in Nederland is het Woord van het Jaar verkozen: dat is "boomer", de pejoratieve benaming voor iemand die geboren is in de babyboomjaren tussen 1946 en 1964. Vooral in de door jongeren gebruikte uitdrukking "OK boomer" kwam die term in zwang de laatste tijd. "Boomer" kreeg maar liefst 41,8 percent van alle stemmen in Nederland.