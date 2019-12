Van wie is de Middellandse Zee? Turks-Libisch verdeelplan doet spanning met Griekenland oplaaien

Griekenland verwerpt die interpretatie en beschouwt de Turks-Libische deal als een "flagrante inbreuk op het internationaal zeerecht". Dat zeerecht bepaalt dat kustlanden een exclusieve economische zone kunnen laten gelden tot maximaal 200 zeemijl (of 370 kilometer) buiten de kust. Waar die zones botsen of overlappen, kunnen er geen eenzijdige claims worden gelegd, maar moet dat de uitkomst zijn van internationale onderhandelingen.

De Grieken worden in die visie gesteund door de Europese Unie en door de Verenigde Staten. Op de Europese top van vorige week spraken de leiders, in hun slotconclusies, hun afkeuring uit over het Turks-Libische initiatief. De Amerikaanse ambassadeur in Athene liet weten dat de Amerikaanse interpretatie van het zeerecht en de zeegrenzen niet strookt met de Turkse. De rode draad doorheen de kritiek is dat Turkije en Libië niet zomaar op eigen houtje - "unilateraal" - de zeegrenzen kunnen tekenen.

Juist op dat punt kaatst Ankara de bal terug. De Turken verwijzen naar meerdere samenwerkingsverbanden in de oostelijke Middellandse Zee waar zij worden buitengesloten. De rode draad in die projecten is: gas.