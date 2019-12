Witloof populair in Japan: "Maar wel perfect wit en verpakt als pralines"

Al 40 jaar voert witloofteler Patrick Van Ingelgom witloof uit naar Japan. Maar dat vraagt wel extra werk, want de Japanners stellen hoge eisen. De witloofkroppen moeten een bepaald formaat hebben, en ze moeten op een speciale manier verpakt worden. "De witloofkroppen voor Japan zijn groter", vertelt Patrick, "die moeten tussen 140 en 160 gram wegen. De kleinere zijn niet geschikt voor de Japanse markt, die worden in België verkocht. Het witloof voor Japan moet ook van uitzonderlijke kwaliteit zijn en er mag geen vuiltje aanhangen want daar kunnen ze niet tegen."

Perfectie voor de Japanners

Het witloof dat naar Japan gaat, moet ook speciaal ingepakt worden. "Het is prullenwerk", zegt Patrick. "Een papiertje leggen in de doos met witloof is niet voldoende, dat papier moet speciaal geplooid worden zoals bij een pralinedoos. Het moet perfect zijn, het oog is ook belangrijk voor de Japanners."

Exotisch en gezond

Patrick weet niet hoe ze het witloof in Japan klaarmaken. "Ik weet wel dat ze elke witloofkrop per stuk verpakken en er nog apart een folie ronddraaien. Dat wordt daar verkocht als een exotisch product. Voor ons is een ananas exotisch, voor hen is dat witloof. En het is er erg duur, maar de dokters daar raden aan om het te eten omdat het zo gezond is." En waarom wordt er in Japan geen witloof geteeld? "De wortel kweken is een probleem. De grond in Japan is rotsachtig en daar kan je geen wortel in telen."